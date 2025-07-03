Колишній чемпіон світу в трьох дивізіонах Шейн Мозлі для FightHype поділився очікуваннями від мегафайту абсолютного чемпіона у другій середній вазі мексиканця Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) та володаря титулу WBA у першому середньому дивізіоні Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

«Це буде перший бій Теренса у другій середній вазі. До цього він провів лише один бій у першій середній. А ще раніше він п’ять років виступав у напівсередній вазі. Тобто це майже стрибок із напівсереднього одразу в другий середній… Зрозуміло, що це буде складно… Для таких переходів потрібно більше часу.

Чарло вже спілкувався з Кроуфордом, ділився досвідом. Він прямо сказав: «Чувак, ти сповільнишся. Ти вже не будеш таким швидким, як раніше. Ти не зможеш стільки ж рухатися, як раніше. Усе буде зовсім інакше. Ти навіть втомлюватимешся швидше, бо носиш зайву вагу. І з усім цим доведеться якось впоратись».

З огляду на те, що це його перший бій у новій вазі – проблеми можуть бути серйозними».