Колишній чемпіон світу WBO у важкій вазі Шеннон Бріггс прокоментував майбутній виставковий поєдинок між Джервонтою Девісом (30-0-1, 28 КО) та Джейком Полом (12-1, 7 КО), який викликав чимало суперечок у боксерському світі.

У розмові з KO Artist Sports американець підтримав обох спортсменів і зазначив, що такі бої лише привертають увагу до боксу та допомагають гравцям ринку заробляти.

Це чудово для боксу. Я тренувався з Джейком Полом, підштовхував цих хлопців до успіху і з самого початку знав, що все буде добре.

Вони мають свою фан-базу, полюють за великими можливостями і грошима. У цьому бізнесі важко заробити — стільки боксерів і так мало великих гонорарів. А він отримує найбільший.