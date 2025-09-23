Володимир Кириченко

Популярний відеоблогер та боксер крузервейту Джейк Пол (12-1, 7 КО) і чемпіон WBA в легкому дивізіоні Джервонта Девіс (30-0-1, 28 КО) провели першу битву поглядів.

Бій відбудеться 14 листопада в Маямі. Поєдинок наживо транслюватиме Netflix.

Востаннє Джервонта виходив на ринг 1 березня 2025 року, коли провів внічию бій проти Ламонта Роуча. Девіс у 9-му раунді взяв коліно, але це не зарахували як нокдаун.

Пол в липні переміг Хуліо Сезара Чавеса-молодшого одноголосним рішенням суддів.

Раніше стало відомо, що поєдинок Джейк Пол – Джервонта не буде професійним.