Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу у крузервейті литовець Майріс Брієдіс (28-3, 20 КО) для Seconds Out назвав боксерів, які зможуть конкурувати з абсолютним чемпіоном у надважкій вазі українцем Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Олександр Усик знову здобув титул абсолютного чемпіона світу. Чи є хтось, хто здатен наблизитися до перемоги над ним?

«Так. На мою думку, є двоє боксерів, які можуть створити для Усика серйозні проблеми – це Джей Опетая, а також молодий надважковаговик, який нещодавно бився з Ділліаном Вайтом – Мозес Ітаума. Саме ці двоє можуть кинути йому виклик».

У чому полягає їхня небезпека для Усика?

«У досвіді, швидкості та величезному голоді до перемог. Вони молоді, сповнені енергії та вогню. У Усика ж – колосальний досвід, тисячі годин тренувань, мільйони ударів у залі та в спарингах. Це його головна перевага, і він доводить її навіть сьогодні».

Нагадаємо, Усик у січні 2018 року у поєдинку за титули WBC та WBO у важкій вазі переміг Брієдіса рішенням більшості суддів.

Раніше Брієдіс підібрав суперника для Усика.