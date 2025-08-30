Денис Сєдашов

Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов’язала Олександра Усика (24-0, 15 KO) пройти нове медичне обстеження та надати офіційну довідку про стан здоров’я. Причиною стала поява в соцмережах відео, де український чемпіон танцює разом із співачкою Надією Дорофеєвою. Повідомляє Boxing Scene.

You just have to admire Oleksandr Usyk's footwork here 🕺



(via @usykaa) pic.twitter.com/nvut6PZoJg — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) August 28, 2025

В середині серпня Усик звертався до WBO з проханням відтермінувати переговори про обов’язковий захист титулів у бою проти Джозефа Паркера (36-3, 24 KO). Аргументом було загострення старої травми спини, яка посилилася після чотирьох поєдинків за останні два роки.

Тепер WBO вимагає, аби повторне обстеження відбулося не пізніше понеділка, 1 вересня.

Голова комітету WBO Луїс Батіста Салас у листі до адвоката Усика Джона Хорневера наголосив:

Медичне оновлення має бути детальним і ретельним, засвідчувати поточний стан здоров’я боксера, прогноз відновлення та містити підтверджувальні документи. Луїс Батіста Салас

