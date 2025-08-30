Чемпіон крузервейту відповів, що потрібно для перемоги над Усиком
Опетая вважає, що більшість надважковаговиків на таке не здатні
32 хвилини тому
Чемпіон IBF Джей Опетая (28-0, 22 KO) розповів, за рахунок чого можна розраховувати на перемогу у поєдинку з Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Слова австралійця наводить vringe.com:
Усик просто довів, що він на зовсім іншому рівні. Я думав, що Дюбуа повернеться трохи сильніше, бо він молодий. Я відчував, що він має потенціал для зросту, але він боєць одного виміру. Він великий, сильний, але в Усика поставлені галочки навпроти всіх пунктів. Щоб побити його, потрібний боксер. А переслідувати його, щоб завдати одного удару, струснути і сповільнити його – це просто будуть свінги та промахи, те саме до втоми. Потрібно бути здатним сипати ударами, битися у швидкому темпі, як у аматорському боксі, лише 12 раундів. Ось таким ти маєш бути. Більшість цих надважковаговиків – у них цього немає. Вони мають силу в одному ударі, або вони намагаються відправити людей спати, а це хліб для Усика, він цього й чекає.
Нагадаємо, що Усика спонукають до завершення кар’єри.