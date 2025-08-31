Колишній чемпіон у крузервейті Маїріс Брієдіс (28-3, 20 КО) вважає, що бій між лідером суперважкого дивізіону Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та володарем титулу IBF у важкій вазі австралійцем Джеєм Опетаєю (28-0, 22 KO) був би топовим поєдинком.

«Джей проти Усика – це був би найвеличніший бій. Я думаю, що Туркі Аль аш-Шейх може його організувати це.

Щоб відбулося? Це був би один із найсильніших поєдинків. Я бився з Джеєм, я бився з Усиком. Я знаю, що вони обидва – [боксери] найвищого рівня. Обидва ці боксери – шульги.

Це було б чудово. Заради цього поєдинку я б не спав усю ніч, щоб дочекатися його».