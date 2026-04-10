«Брутальний нокаут». Ф’юрі розповів, що йому потрібно в бою з махмудовим
Британець налаштований перервати невдалу серію після поразок від Олександра Усика та впевнений, що зможе нокаутувати махмудова 11 квітня.
близько 2 годин тому
Суперважковаговик Тайсон Ф'юрі (34 - 1 - 2, 24 КО), який у двох попередніх поєдинках поступився Олександру Усику, налаштований не просто повернутися на переможний шлях, а зробити це яскраво та переконливо. Британець заявив, що хоче завершити бій проти росіянина арсланбека махмудова (21 - 2, 19 КО) достроково і розраховує оформити ефектний нокаут.
Ф'юрі зізнався, що давно не перемагав суперників настільки переконливо, однак вважає, що саме зараз настав момент знову нагадати про свою силу в ринзі. Слова боксера передає Sky Sports.
Мені давно це не вдавалося, але настав час повернутися до нокаутів. Мені потрібен брутальний нокаут над махмудовим, і я це зроблю. Я не бився 16 місяців, і ця перерва зробила мене ще голоднішим. Я зрозумів, що люблю бокс і хочу битися.
