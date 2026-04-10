Сергій Разумовський

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі, який має у своєму активі 34 перемоги, 2 поразки, 1 нічию та 24 дострокові звитяги, висловився щодо можливого розвитку подій у поєдинку проти російського боксера арсланбека махмудова, рекорд якого становить 21 перемогу, 2 поразки та 19 нокаутів. Про це повідомляє The Ring.

Майбутній бій у королівському дивізіоні стане головною подією великого вечора боксу, запланованого на суботу, 11 квітня. Турнір пройде на арені англійського футбольного клубу Тоттенгем. Ф'юрі переконаний, що його суперник спробує із перших хвилин нав’язати агресивний темп і зробити ставку на силовий тиск.

У нього було приблизно 19 нокаутів в перших трьох раундах, тож ранній тиск з його боку точно забезпечений. Проте це призведе до того, що я його нокаутую. Один промах – і все закінчиться. Я контратакую ​​його і встромлю йому в голову лівий хук або правий боковий. Я робив це багато разів раніше. Це не правильний план гри – намагатись розгромити Циганського Короля. Це не працює. Тайсон Ф'юрі

Зі свого боку махмудов також поділився очікуваннями від поєдинку. За словами боксера, зустріч із Ф'юрі є для нього по-справжньому знаковою і близькою до втілення спортивної мрії.

Це бій моєї мрії. Ми працювали над тактичними деталями в тренувальному таборі і зараз я готовий. Я насолоджувався кожної миті, насолоджуюся битвою і зроблю все, що в моїх силах, щоб перемогти. Я знаю, що моє життя зміниться, коли я це зроблю і здолаю Ф'юрі. Я не знаю плану Тайсона, але я знаю свій план, і він полягає в тому, щоб перемогти його будь-яким можливим способом. арсланбек махмудов

