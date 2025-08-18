Британський чемпіон світу хоче провести бій з Іноуе
Черговий виклик для японського нокаутера?
близько 2 годин тому
Наоя Іноуе / Фото - ВВС
Британський володар титулу WBA у напівлегкому дивізіоні Нік Болл (23-0-1, 13 КО) для YouTube-каналу Frank Warren's Queensberry Promotions хоче провести бій проти абсолютного чемпіона світу в другій легшій вазі Наої Іноуе (30-0, 27 КО).
«Так, безумовно. Про це стільки говорять, що це просто має відбутися.
Усі цього хочуть. Давайте зробимо це реальністю».
Нагадаємо, 16 серпня Болл переміг Сема Гудмана та захистив титул WBA у напівлегкій вазі.
Раніше стало відомо, що Іноуе на шоу в Японії проведе бій з узбеком Муроджоном Ахмадалієвим.
