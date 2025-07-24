Усик зберіг першу сходинку у рейтингу P4P від ESPN, Іноуе та Кроуфорд – у топ-3
Десятку кращих замкнув японський нокаутер
24 хвилини тому
Олександр Усик / Фото - ESPN
ESPN на своєму сайті опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P).
Вершину рейтинг зберіг український суперважковаговик Олександр Усик (24-0, 15 КО), який нокаутував Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО) у 5-му раунді та втретє в кар’єрі здобув титул абсолютного чемпіона.
Рейтинг P4P від ESPN:
1. Олександр Усик
2. Наоя Іноуе
3. Теренс Кроуфорд
4. Дмитро Бівол
5(6). Джессі Родрігес
6(5). Артур Бетербієв
7(10). Шакур Стівенсон
8(7). Сауль Альварес
9(8). Давід Бенавідес
10(9). Дзунто Накатані
Раніше зірковий британський боксер пояснив, в чому унікальність Усика.
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