Олег Шумейко

Британський нокаутер Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 KO), який має досвід спарингів з Олександром Усиком (23-0, 14 KO) та Даніелєм Дюбуа (22-2, 21 KO), поділився своїм баченням реваншу чемпіонів. Слова британця наводить vringe.com:

Бій пройде за таким самим сценарієм, як і перший поєдинок. Це не пов'язано з Дюбуа. Він реально виріс з першого бою. Просто я вважаю, що Усик – це не той дядько, проти якого варто ставити.

Нагадаємо, що Усик після реваншу з Тайсоном Ф’юрі поповнив колекцію новим автомобілем.