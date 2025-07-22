Менеджер Усика: «Нас посадять за вбивство…»
Клімас – про поєдинок українця з бойовим блогером
31 хвилину тому
Фото: Getty Images
Менеджер Олександра Усика (24-0, 15 KO) Егіс Клімас дав оцінку потенційному поєдинку українця з Джейком Полом. Слова функціонера наводить vringe.com:
Коли ми згадуємо Джейка Пола, то не говоримо про бокс. Адже якщо ми проведемо з ним боксерський поєдинок, то нас швидше за все посадять за вбивство. Отже, ми всі розуміємо, що Джейка однозначно не можна виставити проти Олександра в боксерському рингу. Усик точно на це ніколи не піде. Зважаючи на те, що Джейк колись був борцем і трохи вміє битися, ідеальний сценарій – це бій за правилами ММА.
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