Денис Сєдашов

Британський боксер Даніель Дюбуа (22–3, 21 КО) потрапив у скандал після того, як у мережі з’явилося відео з вечірки, яка відбулася в день його реваншу з Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Як повідомляють британські ЗМІ, Дюбуа приїхав на Вемблі за 80 хвилин до виходу в ринг. Це викликало хвилю запитань щодо його підготовки до найважливішого бою кар’єри.

Згодом з’ясувалося, що вечірку в родинному маєтку в Ессексі організував батько та наставник боксера — Стен Дюбуа. На святкування зібралися близько 70 гостей, і деяких з них Даніель навіть не знав особисто.

У соцмережах вже поширюється відео, де видно, як Дюбуа стоїть серед натовпу у будинку, а на фоні грає гучна музика.

Daniel Dubois allegedly had a 70-person party at his house just hours before fighting Oleksandr Usyk on Saturday



He pulled up to the venue less than 90 minutes before his ring walk pic.twitter.com/16An5zM7pg — Happy Punch (@HappyPunch) July 21, 2025

Усик розповів, завдяки якому удару переміг Дюбуа у реванші.