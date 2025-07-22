Вечірка перед боєм. В мережі з’явилось відео, як Дюбуа розважався в день реваншу з Усиком
Відео зі святкування вже шириться мережею
13 хвилин тому
Британський боксер Даніель Дюбуа (22–3, 21 КО) потрапив у скандал після того, як у мережі з’явилося відео з вечірки, яка відбулася в день його реваншу з Олександром Усиком (24-0, 15 КО).
Як повідомляють британські ЗМІ, Дюбуа приїхав на Вемблі за 80 хвилин до виходу в ринг. Це викликало хвилю запитань щодо його підготовки до найважливішого бою кар’єри.
Згодом з’ясувалося, що вечірку в родинному маєтку в Ессексі організував батько та наставник боксера — Стен Дюбуа. На святкування зібралися близько 70 гостей, і деяких з них Даніель навіть не знав особисто.
У соцмережах вже поширюється відео, де видно, як Дюбуа стоїть серед натовпу у будинку, а на фоні грає гучна музика.
Усик розповів, завдяки якому удару переміг Дюбуа у реванші.