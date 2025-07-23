Олег Гончар

Ексчемпіон світу у двох дивізіонах Лоуренс Околі (22-1, 16 КО) прокоментував перемогу абсолютного чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) над Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО). Слова Околі наводить Sky Sports.

Околі розкритикував підготовку Дюбуа, зокрема вечірку, яку влаштував його батько перед боєм. На його думку, такий підхід не відповідає характеру Дюбуа, якого він вважає бійцем, що потребує максимальної концентрації.

"Я думаю, що Дюбуа — це боєць, якого треба замикати в кімнаті з вимкненим світлом і вмикати страшну музику в день бою, а не веселитися" Лоуренс Околі

Околі визнав талант Дюбуа, назвавши його хорошим бійцем, але підкреслив, що Усик перебуває на іншому рівні, назвавши його фантастичним. Околі зазначив, що якби Дюбуа виграв, його б хвалили за впевненість, але вечірка стала ризиком, який не виправдався.

Нагадаємо, раніше ексчемпіон світу Барі Макґіґан застеріг Усика від бою проти молодого Мозеса Ітауми.

Менеджер Усика заявив, що вони хочуть поєдинок за дуже хороший гонорар.