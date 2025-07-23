«Йому вже нічого доводити». Хірн натякнув на завершення кар’єри Усика
Промоутер впевнений, що українець більше не має суперників
близько 2 годин тому
Відомий промоутер Едді Хірн висловився щодо майбутнього абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО), який 19 липня нокаутував Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО). Слова наводить The Ring.
На думку Хірна, українець досяг у спорті всього, що міг, і тепер має повне право завершити кар’єру:
Що ще йому залишилося зробити? Він повинен завершити кар’єру. Якщо йому подобається те, чим займається — хай продовжує, але в нього вже немає що доводити.
Промоутер також відзначив абсолютну домінацію Усика у світовому боксі:
Я не бачу, хто міг би його перемогти. Він — номер один незалежно від вагової категорії. Усик — сенсаційний, геніальний, видатний боєць свого покоління.
Вечірка перед боєм. В мережі з’явилось відео, як Дюбуа розважався в день реваншу з Усиком.