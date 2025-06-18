Колишній чемпіон світу Джонні Нельсон поділився очікуваннями від другого поєдинку Олександра Усика (23-0, 14 KO) та Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO). Британця цитує vringe.com:

Усик не раз доводив, що якщо він уже одного разу з кимось боксував, то вдруге йому буде простіше. Різниця між першим і другим поєдинком з Дюбуа в тому, що тепер Дюбуа повірив у себе. Він став впевненішим, вірить у свій тренувальний табір та у своїх тренерів. Тоді як у першому бою він виглядав як новачок за кермом.

Але проблема з Усиком у тому, що якщо ти бодай раз з ним побився – він зчитує твій шаблон. Так було з Джошуа, хоча той у реванші виступив краще, Усик виглядав ще впевненіше. Те саме і з Ф'юрі – другий бій був для Усика легшим, ніж перший, на мій погляд.

Все тому, що Усик розуміє, хто ти, знає твої сильні та слабкі сторони, як ти рухаєшся, і просто реалізує свою формулу. Поки що ознаки спаду в нього не видно.