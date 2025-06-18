Батько Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) Джон Ф’юрі висловився про реванш Олександра Усика (23-0, 14 KO) та Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO). Слова британця наводить vringe.com:

Удачі Усику, але якщо він затримається в боксі... Я бачу, що Дюбуа за свою кар'єру візьме пару поясів... Питання завжди в тому, скільки боїв залишилося в спортсмені. Тим більше, якщо це Усик. Чувак, який перейшов до хевівейту з крузервейту. Чувак, який зараз б'ється з величезними сильними мужиками.

Дядьку вже 38 чи 39 років. А Даніель зараз на коні. Провів крутий бій з Джошуа. Не забувайте, що паливний бак Олександра не буде як раніше після двох поспіль боїв з «Циганським королем». Вважаю, що тут два питання: скільки залишилося запалу в Усику і чи правильно в команді Дюбуа розрахували час. Моя думка? Я поставлю на Даніеля.