Відома ціна трансляції реваншу Усик – Дюбуа в Україні
Перегляд поєдинку обійдеться в чималу суму
близько 3 годин тому
Фото: K2 Promotions
19 липня відбудеться другий поєдинок Олександра Усика (23-0, 14 KO) та Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO).
Транслятор бою за звання абсолютного чемпіона DAZN визначив ціну перегляду двобою в Україні. PPV трансляція івенту в Україні коштуватиме 830 гривень. Відзначимо, що бій відбудеться у Великій Британії на арені Вемблі. Перший поєдинок боксерів завершився перемогою українця нокаутом у дев’ятому раунді.
Відомо, скільки Усик платить за спаринги.