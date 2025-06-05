Відома ціна трансляції реваншу Усик – Дюбуа в Україні

Перегляд поєдинку обійдеться в чималу суму

близько 3 годин тому

Фото: K2 Promotions
Фото: K2 Promotions
Олег Шумейко

Олег Шумейко

19 липня відбудеться другий поєдинок Олександра Усика (23-0, 14 KO) та Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO).

Транслятор бою за звання абсолютного чемпіона DAZN визначив ціну перегляду двобою в Україні. PPV трансляція івенту в Україні коштуватиме 830 гривень. Відзначимо, що бій відбудеться у Великій Британії на арені Вемблі. Перший поєдинок боксерів завершився перемогою українця нокаутом у дев’ятому раунді.

Відомо, скільки Усик платить за спаринги.

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