Леннокс Льюїс назвав сильну сторону Усика
Реванш українця з Дюбуа відбудеться 19 липня на Вемблі
близько 3 годин тому
Фото: Instagram
Легенда боксу Леннокс Льюїс перед реваншем Олександра Усика (23-0, 14 KO) та Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) розповів Queensberry Promotions, у чому сила українця:
Олександр Усик – чоловік, який тебе вивчає. Якщо ти викинеш два удари, в тебе полетить чотири. Даніель має покладатися на комбінації, у нього є сили. Треба фокусуватися на швидкості.
Відомо, скільки Усик платить за спаринги.