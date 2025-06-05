Леннокс Льюїс назвав сильну сторону Усика

Реванш українця з Дюбуа відбудеться 19 липня на Вемблі

близько 3 годин тому

Фото: Instagram
Фото: Instagram
Олег Шумейко

Олег Шумейко

Легенда боксу Леннокс Льюїс перед реваншем Олександра Усика (23-0, 14 KO) та Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) розповів Queensberry Promotions, у чому сила українця:

Олександр Усик – чоловік, який тебе вивчає. Якщо ти викинеш два удари, в тебе полетить чотири. Даніель має покладатися на комбінації, у нього є сили. Треба фокусуватися на швидкості.

Леннокс Льюїс

Відомо, скільки Усик платить за спаринги.

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БоксНовини СпортуОлександр Усик – Даніель Дюбуа IIЛеннокс Льюїс

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