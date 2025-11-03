Олег Гончар

Британський промоутер Едді Хірн розкрив плани на повернення свого підопічного Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО).

У коментарі talkSPORT він підтвердив, що 36-річний ексчемпіон світу в надважкій вазі вийде на ринг до кінця року.

На запитання, чи повернеться Джошуа на одному із трьох кардів, які Matchroom Boxing запланував до кінця року, Хірн відповів: «Так».

Раніше Едді зазначав, що поєдинок Джошуа відбудеться в андеркарді, а суперник не буде з когорти топ-імен. Це стратегічний крок після нищівної поразки нокаутом від Даніеля Дюбуа у вересні 2024-го на Wembley.

Нагадаємо, Джошуа може перебратися до тренувального табору Усика.