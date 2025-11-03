Ворд проти Джошуа? Ексчемпіон світу може влаштувати гучне повернення
Тренер Вірджил Хантер підтвердив, що 41-річний американець уже відновив тренування
близько 1 години тому
Легендарний колишній чемпіон світу Андре Ворд може повернутися на ринг заради бою з Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО).
У коментарі для iFL TV тренер американця Вірджил Хантер підтвердив, що Ворд серйозно розглядає можливість зустрічі з дворазовим чемпіоном світу в надважкій вазі. За його словами, 41-річний екс-чемпіон відновив тренування та перебуває у чудовій формі.
Він справді налаштований серйозно. При всій повазі до Джошуа — усе вирішують стилі, і я погоджуюся з його впевненістю. Андре зараз у чудовій фізичній формі, веде здоровий спосіб життя, повернувся в зал і навіть провів кілька спарингів. Це був би небезпечний поєдинок, але я вірю у свого хлопця.
Хірн назвав орієнтовну дату мегабою Джошуа проти Ф’юрі.
