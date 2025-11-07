Промоутер Джошуа відреагував на ідею Джейка Пола побитися з AJ
Хірн хоче, щоб слова не випереджували дії
близько 1 години тому
Фото: Sky Sports
Глава Matchroom Boxing Едді Хірн висловився про потенційний поєдинок Джейка Пола з Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO). Британця цитує vringe.com:
Мене часто запитують, як Джошуа реагує на ці питання. Він каже: «Просто скажи, коли і де». Не скажу, що ми з ним зараз з нетерпінням чогось там чекаємо. Чому? Тому що ми не маємо розуміння, що з цього реально, а що ні. Я говорив раніше, я повторюся. Хочете битися з AJ – підпишіть контракт. Ні, нічого такого нема. Ми мали переговори з командою Джейка. І все. Я навіть не знаю, чи ми продовжимо переговори…
Нагадаємо, що у блогера зірвався бій з Джервонтою Девісом.