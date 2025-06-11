Відомий британський тренер Джо Галлахер поділився думками про другий поєдинок Олександра Усика (23-0, 14 KO) та Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO). Слова наставника наводить vringe.com:

Усик був тоді в гарячій формі, трохи молодший. Даніель тоді боксував і все інше, і це була величезна нагода для нього. Слухайте Даніель Дюбуа за останні 24 місяці став неймовірним бійцем. Ті бої, які він мав, у тій манері, в якій він перемагав – від нього віє впевненістю. Олександр Усик був у великих боях, наприклад, у двох поєдинках з Ф'юрі, і ніхто реально не знає, що це в нього забрало.

Люди також не розуміють, наскільки він старий. Я думаю, Олександр Усик – найстаріший серед надважковаговиків на даний момент. А Даніель Дюбуа – це молода гармата. Є прислів'я у боксі, що хороший молодий боєць поб'є хорошого старого бійця. Чи може Даніель перемогти? Так, може. Чи може перемогти Усик? Так, може. У Даніель був успіх минулого разу, але я просто вважаю, що бокс Усика, його настрій, його набір навичок – він просто змушує тебе постійно думати, він ментально виснажує безліч бійців. Як ви бачили з Ф'юрі, він упіймав його в районі 9-10 раундів. Даніеля Дюбуа, мені здається, він зупинив у 9 раунді. І вони на той час були ментально виснажені. Я відчуваю, що та сама річ була і з Джошуа.

Якщо Даніель зможе тримати цей настрій, залишатися сильним, не бути ментально виснаженим, мати успіх, і, як казав Дерек Чісора, просто працювати, працювати і працювати... Я думаю, він зазнає удару, він не обмежиться одним. Я вважаю, у Даніеля Дюбуа дуже гарні шанси побити Усика. Тут справа ще в тому, наскільки швидко Усик зможе нагадати Даніелю, де він, проти кого він і завести його назад у це темне місце 8-9 раундів минулого поєдинку. Справа за Даніелєм – не пропустити і дати знати Усику, що цього разу з ним буде зовсім інший опонент. Показати, що він чемпіон світу, показати: «Ось що я зробив з Джошуа, Хрговичем і зроблю зараз з тобою. Ось такого роду потрібен настрій».