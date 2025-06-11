Усик: «Мене мотивують люди, які захищають мою країну та мою родину»

Чемпіон зізнався, що гроші йому запалу не дають

близько 1 години тому

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Олег Шумейко

Олег Шумейко

Володар титулів WBO/WBA/WBC Олександр Усик (23-0, 14 KO) відповів, хто мотивує його продовжувати виступати. Слова українця наводить fightnews.info:

Мене мотивують мої люди, які захищають мою країну, які щодня захищають мене та мою родину. Українські солдати, українські матері, українські батьки. Просто українці – це моя мотивація.

Моя команда, тому що моя команда працює щодня, щоночі, щоранку, постійно. Мене мотивують люди, які поряд зі мною. Я сам мотивую себе. Не гроші, тому що гроші – це добре, але якщо ти старанно не працюєш, то не матимеш грошей. Насамперед, це твоя праця.

Олександр Усик

Усик зізнався, де хоче провести наступний поєдинок.

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