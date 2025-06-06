Британський тренер: «Пак’яо може і пройшов свій пік, але…»
Бут закликав спільноту насолоджуватися камбеком Менні
близько 5 годин тому
Фото: MP Promotions
Колишній тренер Девіда Хея Адам Бут висловився про повернення Менні Пак’яо (62-8-2, 39 KO у поєдинку з Маріо Барріосом (29-2-1, 18 KO). Слова наставника наводить vringe.com:
Не може бути жодних покращень. Але Менні Пак’яо – це великий у всі часи, хоч би що він зробив. Якщо він знову повертається в ринг, то нехай так. Він може і пройшов свій пік, але він все ще Менні Пакьяо. Так що просто насолоджуйтесь ним.
Пако зізнався, що сумував за боксом.
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