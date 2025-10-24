Володимир Кириченко

Девід Хей, ексчемпіон та колишній радник британського ветерана хевівейту Дерека Чісори (36-13, 23 КО), для The Ring розповів, що Дерек проведе наступний бій проти Ділліана Вайта (31-4, 21 КО).

«У нас буде третій бій проти Ділліана Вайта, вони домовилися про умови. Переможець отримає 60 відсотків гонорару, переможений – 40. Вайт програв Ітаумі у своєму останньому бою, але це нагадує мені Гатті – Ворд. Незалежно від того, на якому етапі кар’єри вони будуть битися, бій завжди буде рівним і сповненим драми. Який же чудовий спосіб для Дерека завершити свою кар’єру. Я сидів з Дереком на церемонії вручення нагород «Гордість Британії» у понеділок, і він був дуже схвильований».

При цьому промоутер Чісори Френк Воррен на питання про його наступного суперника сказав, що про це оголосять в суботу.

Раніше Чісора оголосив, що проведе свій наступний бій 13 грудня у рамках шоу Queensberry Promotions на Co-op Live Arena в Манчестері. Дерек висловлював намір завершити кар’єру після того, як проведе 50 боїв на професійному ринзі.

Повідомлялося, що Чісора розділить ринг з американцем Джарреллом Міллером.