«Час Канело вже минув». Фроч — про перемогу Кроуфорда
Ексчемпіон світу відзначив, що 67 боїв залишили слід на Альварес
близько 16 годин тому
Колишній чемпіон світу з боксу британець Карл Фроч у коментарі Football Blog поділився враженнями від бою між американцем Теренсом Кроуфордом та мексиканцем Саулем Альваресом.
Кроуфорд пропускав лише поодинокі удари й виглядав абсолютно впевнено. Здавалося, йому було легко. На мій погляд, він повністю контролював бій. А от у Канело вже позаду найкращі роки — 67 поєдинків залишили свій слід, і пік форми він пройшов.
Нагадаємо, поєдинок відбувся 14 вересня в Лас-Вегасі та завершився перемогою Кроуфорда одноголосним рішенням суддів (116:112, 115:113, 115:113).
Канело очолив рейтинги WBC та WBO у суперсередньому дивізіоні.