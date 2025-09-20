Олег Гончар

Мексиканський боксер Сауль Альварес та американський абсолютний чемпіон у другій середній вазі Теренс Кроуфорд заробили за бій $200 млн, що майже дорівнює сумарним доходам усіх бійців UFC за 2025 рік — $210 млн, повідомляє Happy Punch.

Згідно з оцінками, Альварес отримав $150 млн, а Кроуфорд — $50 млн, що робить цей бій одним із найприбутковіших в історії боксу.

Кроуфорд здобув перемогу над Альваресом за підсумками 12 раундів. Ця перемога зробила американця першим боксером в еру чотирьох поясів, хто став абсолютним чемпіоном у трьох вагових категоріях.

Зазначимо, що промоутував бій Кроуфорда та Альвареса президент UFC Дейна Вайт.