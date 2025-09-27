Канело очолив рейтинги WBC та WBO у суперсередньому дивізіоні
Всюди йде другим британський проспект
близько 2 годин тому
Світова боксерська рада (WBC) та Всесвітня боксерська організація (WBO) оновили рейтинг найкращих боксерів у другій середній вазі.
Обидва очолив колишній володар цих титулів мексиканець Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO).
Нагадаємо, Канело у вересні втратив звання абсолютного чемпіона, програвши Теренсу Кроуфорду одноголосним рішенням суддів.
Рейтинг WBC
Чемпіон: Теренс Кроуфорд (США)
Тимчасовий чемпіон: Крістіан Мбіллі (Камерун/Канада)
1. Сауль Альварес (Мексика)
2. Хамза Шіраз (Велика Британія)
3. Хайме Мунгія (Мексика)
4. Лестер Мартінес (Гватемала)
5. Ослейс Іглесіас (Куба)
Рейтинг WBO
Чемпіон: Теренс Кроуфорд (США)
1. Сауль Альварес (Мексика)
2. Хамза Шіраз (Велика Британія)
3. Дієго Пачеко (США)
4. Якоб Банк (Данія)
5. Алем Бегіч (Німеччина)
Нагадаємо, у США поставили хрест на кар'єрі Канело.