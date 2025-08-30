Мартін Баколе (21-2, 16 KO) вкотре викликав на поєдинок ексчемпіона світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO). Слова конголезця наводить secondsout.com:

Я просто спробую нагадати Його Високоповажності, що він обіцяв мені один бій в Африці, особливо з AJ.

AJ, ти завжди казав, що завжди хотів битися в Африці та на стадіоні Мухаммеда Алі. Зараз саме той момент, добре, якщо ти відкритий до цього. Я завжди відкритий до бою з тобою в Африці. Ми два африканських гіганти, тож уявіть, що якщо ми будемо битися на стадіоні Мухаммеда Алі, це буде як бій Мухаммеда Алі проти Формана 2.

Послухай, запитайте у них, чому вони не хочуть битися зі мною. Запитайте Ентоні Джошуа, він знає, Дюбуа, я двічі ламав йому носа. Він знає чому.