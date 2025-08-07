Чемпіон світу хоче провести поєдинки з кривдниками Ломаченка
Американець чекає на контракт
близько 1 години тому
Річардсон Гітчінс / Фото - matchroomboxing
Володар титулу IBF у першій напівсередній вазі американець Річардсон Гітчінс (20-0, 8 КО) назвав імена бажаних суперників.
«Я хочу бій з Теофімо Лопесом, а після нього – з Девіном Хейні.
Це буде легка робота. Кидаю мікрофон. Я готовий – надсилайте контракт».
Нагадаємо, у червні Річардсон нокаутував австралійця Джорджа Камбососа в дебютному захисті титулу IBF у першій напівсередній вазі.