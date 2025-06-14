Камбосос виявився легшим за Гітчінса напередодні очного бою
Титульний поєдинок відбудеться на івенті у Нью-Йорку
близько 2 годин тому
Камбосос та Гітчінс / Фото - NY Times
Колишній абсолютний чемпіон світу у легкому дивізіоні австралієць Джордж Камбосос (22-3, 10 КО) та володар титулу IBF у першій напівсередній вазі американець Річардсон Гітчінс (19-0, 7 KO) пройшли процедуру зважування.
Результати зважування:
Джордж Камбосос – 63,2 кг
Річардсон Гітчінс – 63,5 кг
Нагадаємо, бій між Камбососом і Гітчінсом відбудеться 14 червня у The Theater at Madison Square Garden в Нью-Йорку.