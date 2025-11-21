Чемпіон світу у дивізіоні Лопеса здав позитивний тест на допінг
Півтора року тому аналогічний препарат виявили в організмі Гарсії
10 хвилин тому
Володар титулу WBC у першому напівсередньому дивізіоні пуерториканець Субріель Матіас (23-2, 22 КО) здав позитивний допінг-тест. Про це повідомляє журналіст Ring Magazine Майк Коппінджер.
За даними джерел, у пробі 33-річного Матіаса було знайдено остарін – півтора року тому аналогічний препарат виявили в організмі Раяна Гарсії, через що бій з Девіном Хейні було визнано таким, що не відбувся, а його самого дискваліфіковано на рік.
Тепер у Матіаса є 10 днів, щоб подати запит на перевірку проби Б.
Нагадаємо, на 10 січня у боксера запланований поєдинок проти чемпіона WBC Silver Далтона Сміта (18-0, 13 КО).
Раніше Раян Гарсія анонсував поєдинок проти кривдника Менні Пак'яо.
