Володимир Кириченко

Володар титулу WBC у першому напівсередньому дивізіоні пуерториканець Субріель Матіас (23-2, 22 КО) здав позитивний допінг-тест. Про це повідомляє журналіст Ring Magazine Майк Коппінджер.

За даними джерел, у пробі 33-річного Матіаса було знайдено остарін – півтора року тому аналогічний препарат виявили в організмі Раяна Гарсії, через що бій з Девіном Хейні було визнано таким, що не відбувся, а його самого дискваліфіковано на рік.

Тепер у Матіаса є 10 днів, щоб подати запит на перевірку проби Б.

Нагадаємо, на 10 січня у боксера запланований поєдинок проти чемпіона WBC Silver Далтона Сміта (18-0, 13 КО).

