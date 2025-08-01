Відомий британський промоутер Едді Гірн розповів, над організацією яких поєдинків він зараз працює.

Цитує Гірна boxingscene.com.

«Так, ми ведемо переговори з PBC [про бій Каллум Сміт – Моррель]. Так само, як і про поєдинок Субріель Матіас – Далтон Сміт – ми вже завершуємо фінальні деталі.

Каллум Сміт готовий битися з Давідом Моррелем. Очевидно, що він хотів би, щоб це був бій за титул чемпіона, а не за тимчасовий титул. Але це відмінний бій. Зараз ми ведемо переговори про цей поєдинок з PBC та [Туркі Аль аш-Шейхом] і сподіваємось закрити угоду по бою Каллум Сміт – Давід Моррель та остаточно затвердити поєдинок Субріеля Матіаса проти Далтона Сміта найближчим часом».