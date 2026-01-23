Брат Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) Шейн Ф’юрі в інтерв’ю iFL TV висловився про повернення «Циганського короля» на ринг:

Якщо ви подивитеся на Тайсона, ви б не подумали, що він взагалі зможе битися, чи не так? Просто враховуючи його статуру. У нього два сірничка, що нагадують «ручку кохання», худі ноги, невеличкий живіт і не дуже велика верхня половина тіла. Але він у формі. Ви не зустрінете багато людей з сильнішим тілом за нього.

Він талановитий, і в нього серце розміром з будівлю. Так воно і є. Чи найкращі дні Тайсона позаду? Я не знаю. Ми розмовляли раніше. Не було жодних ознак спаду в останньому бою з великим бійцем Усика.