Усик завітав у табір Полісся на зборах в Іспанії
Легенда боксу провів мотиваційну лекцію для гравців команди
близько 1 години тому
Олександр Усик / Фото - ВВС
Триразовий абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик приєднався до навчально-тренувального збору житомирського Полісся, який команда проводить в Іспанії. Про це повідомляє пресслужба житомирян.
«Легендарний спортсмен провів мотиваційну лекцію для футболістів команди – про характер, дисципліну та силу духу, які вирішують не лише в спорті, а й у житті. Слова чемпіона стали потужним зарядом перед другою частиною сезон».
Наступний матч Полісся проведе проти норвезького Стромсгорседа. Гра відбудеться 27 січня.
Раніше повідомлялося, що Усик може побитися з Руїсом в Zuffa Boxing.
