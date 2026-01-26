Володимир Кириченко

Триразовий абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик приєднався до навчально-тренувального збору житомирського Полісся, який команда проводить в Іспанії. Про це повідомляє пресслужба житомирян.

«Легендарний спортсмен провів мотиваційну лекцію для футболістів команди – про характер, дисципліну та силу духу, які вирішують не лише в спорті, а й у житті. Слова чемпіона стали потужним зарядом перед другою частиною сезон».

Наступний матч Полісся проведе проти норвезького Стромсгорседа. Гра відбудеться 27 січня.

Раніше повідомлялося, що Усик може побитися з Руїсом в Zuffa Boxing.