Чемпіон WBO: «Я не буду переслідувати Усика і говорити: «Будь ласка, побийся зі мною»
Фабіо вважає, що на українці його кар’єра не закінчується
близько 2 годин тому
Чемпіон WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO) висловився про бій Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 KO) на тлі відмови українця захисту титулу від зазіхань британця. Нокаутера цитує vringe.com:
Дивіться, це прикро, бо це міг бути я. Але не зрозумійте мене неправильно. Про це можна багато бурчати, але перш за все потрібно як би подивитися, в якому напрямку рухаємося ми, куди ми йдемо? Тому що моя кар'єра не починається і не закінчується Олександром Усиком. Я не буду переслідувати його всюди і говорити: «Будь ласка, побийся зі мною. Будь ласка, побийся зі мною». Я чемпіон світу сам по собі, і я можу сам диктувати свої бої.
