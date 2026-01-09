Чи зміг би Усик стати лідером хевівейту у 1990-х? Відповідь чемпіона тих часів
Бруно вважає, що українцеві було би важко
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Колишній чемпіон світу Френк Бруно оцінив можливість Олександра Усика (24-0, 15 KO) бути у топі хевівейту 1990-х. Американця цитує vringe.com:
Це був зовсім інший компот. Зовсім інший рівень. Були чуваки з Нью-Йорка. Чуваки з Америки. Чуваки з усього світу. Розумієте, про що я… Тоді був лише один титул. Це потім вони додали ще три пояси. Або скільки їх там… Тобто, це були такі, жорсткі часи. Якби він виступав у нашу еру... Ні, не думаю (що він зміг би побити всіх чемпіонів)…
