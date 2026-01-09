Останній кривдник Олександра Усика (24-0, 15 KO) у любителях єгор мєхонцев в інтерв’ю Boxing Scene висловився про тактику українця вдавати, що його б’ють нижче поясу:

Коли він боксував зі мною, він постійно падав, ніби я бив його нижче пояса, хоча й бив у корпус, але він хапався за місця, куди не можна бити. Я вважаю, що це ганебно, там, звідки ми родом, це вважається низьким вчинком.

Я бачив інші його бої, і люди також скаржилися. Візьмемо, наприклад, його бій з бетербієвим на Олімпійських іграх, коли він почав тримати нирку з абсолютно протилежного боку.

Ми розмовляли з артуром, і він сказав: «Мені було фізично неможливо вдарити його туди». Якщо подивитися на це об'єктивно, він просто не міг дотягнутися до цієї нирки. «Ось чому вони зняли з Усика два бали. Він так робить. Це його звичка, а для нас це ганебно».