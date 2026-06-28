Чемпіона світу з боксу мобілізували до лав ЗСУ
Востаннє він виходив в ринг на початку червня
близько 2 годин томуПідписатися в
Андрій Боришполець / Фото - Facebook
Чемпіон IBO Continental у першій напівсередній вазі Андрій Боришполець (12-4, 5 КО) був мобілізований до лав Збройних сил України. Про це повідомляє LuckyPunch.
Сам боксер опублікував сторіс з навчань.
«Ішов… впав… прокинувся на полігоні».
Нагадаємо, останнє 28-річний українець виходив в ринг 6 червня, коли у Тоскані здобув перемогу технічним нокаутом над італійцем Стефано Рамундо.
Джерело: наразі існує лише одна альтернатива завершенню професійної кар'єри Усика
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