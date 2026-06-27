Сергій Разумовський

Майбутнє Олександра Усика у професійному боксі залишається невизначеним після його рішення звільнити чемпіонські пояси у надважкій вазі.

За інформацією німецького журналіста Bild Кіліана Гаффрі, запланований поєдинок українця проти Агіта Кабаєла не відбудеться. Наразі Усик розглядає два варіанти продовження кар’єри: приєднання до проєкту Zuffa Boxing або повне завершення професійних виступів.

Раніше українець оголосив, що робить вакантними свої титули WBC, WBA та IBF у надважкій вазі. Це рішення фактично поставило під сумнів його подальші обов’язкові захисти та відкрило питання щодо наступного кроку в кар’єрі.

Останнім гучним виступом Усика став поєдинок проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Бій відбувся 23 травня 2026 року в Гізі, Єгипет, у межах боксерського шоу Glory in Giza біля пірамід.

Поєдинок складався для українця непросто, однак Усик зумів знайти свій момент у 11-му раунді та нокаутував суперника. Ця перемога стала ще одним яскравим епізодом у кар’єрі українського боксера.

Тепер головна інтрига полягає в тому, чи проведе Усик ще один бій, чи все ж вирішить завершити кар’єру. Варіант із переходом до Zuffa Boxing може означати новий формат виступів для українця, тоді як завершення кар’єри стало б фінальною крапкою у шляху одного з найвидатніших боксерів сучасності.