Чісора оцінив шанси Усика у поєдинку з нокаутером, де українцю пророкують поразку
Дерек вважає, що Олександр не помітить опору суперників
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Колишній претендент Дерек Чісора (36-13, 23 KO) в інтерв’ю First Round TV висловився про шанси Олександра Усика (24-0, 15 KO) у поєдинках з Агітом Кабаєлом (26-0, 18 KO) та чемпіоном WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO):
Усик би всіх цих хлопців з'їв.
Нагадаємо, що спарингер українця назвав Вордлі єдиним бійцем, який може завдати Усику поразки.