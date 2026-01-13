Рахман назвав Усика одним із найвеличніших боксерів всіх часів
За словами Хасіма українець є унікальним у світовому боксі
близько 1 години тому
Колишній чемпіон світу Хасім Рахман поділився своєю думкою про Олександра Усика (24-0, 15 КО) та його місце в історії боксу. За словами американського боксера, український чемпіон заслуговує більшого визнання, ніж отримує сьогодні.
В інтерв’ю Fight Hype Рахман заявив, що вважає Усика одним із найвидатніших боксерів усіх часів:
Я відношу його до категорії величайших боксерів всіх часів. Судячи зі статистики і того, чого він досяг, я не бачу нікого, хто міг би з ним зрівнятися. Все, що я знаю, це те, що Усик виграв золоту медаль, єдиний, хто об’єднав чотири титули в першій важкій вазі, а потім перейшов у важку вагу та об’єднав чотири титули там. Такого ще ніхто не робив. Я думаю, люди не віддають йому належного.
