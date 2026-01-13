Британський боксер надважкої ваги Дейв Аллен на своєму YouTube-каналі заявив, що абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО) ще можна перемогти до завершення його кар’єри, однак, на його думку, на це здатен лише один боксер.

Усик — один із найкращих боксерів усіх часів, але, на мою думку, він не надто комфортно почувається на середній дистанції. Я вважаю, що лише один боксер у світі здатен нав’язати йому такий бій — це Агіт Кабайєл. Він надзвичайно небезпечний і дуже жорсткий суперник.

Ми бачили, що ані Ентоні Джошуа, ані Даніель Дюбуа не змогли цього зробити. Кабайєл же, на мою думку, все ще достатньо свіжий. Стилистично він зовсім не підходить Усику й є єдиним важковаговиком, який здатен працювати в тій зоні, що необхідна для перемоги.