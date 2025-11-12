Голова промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн розповів, що британський боксер важкої ваги Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) може провести проміжний поєдинок, щоб відновити бойовий ритм після тривалої паузи. Слова наводить ESPN.

Ми ведемо переговори з кількома суперниками для проміжного бою. Основна мета — просто повернутися у ринг і відчути ритм боїв, а не влаштовувати гучну медіакампанію.

Хочеться просто одного поєдинку, щоб знову відчути смак бою.