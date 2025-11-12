Хірн — про повернення Джошуа: «Головне відчути ритм боїв, а не влаштовувати гучну медіакампанію»
Промоутер заявив, що веде переговори з кількома суперниками
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Голова промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн розповів, що британський боксер важкої ваги Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) може провести проміжний поєдинок, щоб відновити бойовий ритм після тривалої паузи. Слова наводить ESPN.
Ми ведемо переговори з кількома суперниками для проміжного бою. Основна мета — просто повернутися у ринг і відчути ритм боїв, а не влаштовувати гучну медіакампанію.
Хочеться просто одного поєдинку, щоб знову відчути смак бою.
Джошуа востаннє виходив у ринг восени 2024 року, коли зазнав поразки нокаутом від Даніеля Дюбуа.
Хірн розповів про участь Джошуа у тренувальному таборі Усика.
Поділитись