Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та американський блогер-боксер Джейк Пол можуть зустрітися в ринзі вже в грудні. Бій планують провести в Маямі та показати на платформі Netflix, повідомляє The Ring.

Спочатку Джейк Пол мав битися з Джервонтою Девісом, але того прибрали з турніру через звинувачення у домашньому насильстві.

Поки невідомо, чи це буде офіційний професійний бій, чи просто показовий поєдинок.

