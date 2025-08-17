Дерек Чісора (36-13, 23 KO) висловився про перемогу Мозеса Ітауми (13-0, 11 KO) над Ділліаном Вайтом (31-4, 21 KO). Слова британця наводить vringe.com:

Ми не можемо говорити про виправдання, забирати щось у перемоги Мозеса. Ітаума дуже добре провів бій. Давайте не говоритимемо якісь виправдання про травму Вайта. Якщо ти виходиш на ринг, і ти не на 100%, то не треба годувати нас собачим лайном, коли ти програєш. Люди завжди кажуть, що «я був не такий добрий і тому програв бій». Ні, Ділліан програв бій, бо молодий боєць підняв швидкість і його спіймав. Удар, який його прибив, був по кумполу. Він пригнувся так низько, що удар торкнувся маківки.

Чи потрібно було йому дозволити продовжити?

Він не міг. Він був би у лікарні. Досить, у нього ж діти. Не можна було йому дозволяти. Так, він хотів продовжити, але рефері побачив це зовсім інакше. Чесно кажучи, я засмучений, і в той же час я радий за Мозеса, тому що ми знаємо, що бокс у Лондоні буде відмінним.

