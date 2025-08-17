Олег Гончар

Британський 20-річний суперважковаговик Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) прокоментував Ring Magazine свою вражаючу перемогу над співвітчизником Ділліаном Вайтом (31-4, 21 КО) в Ер-Ріяді.

Ітаума зізнався, що був здивований силою суперника, оскільки був шокований після того, як отримав джеб у руку — було неприємно. Після цього він почав діяти обережніше.

Ітаума розповів про свою тактику під час бою, пояснивши, що відступав після ударів, щоб уникнути контратаки.

«Коли я бив, я робив крок назад, щоб переконатися, що не опинюся під ударом. Як це називається? «Удар козака». Я не хотів опинитися під таким ударом, тому був надто обережним». Мозес Ітаума

Нагадаємо, що Ітаумі намагаються знайти суперників, які протримаються більше раундів.