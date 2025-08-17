Олег Гончар

Колишній промоутер абсолютного чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) Олександр Красюк упевнений, що британському боксеру Мозесу Ітаумі (13-0, 11 КО) відразу не дадуть бій з українцем, передає Sport.ua.

За словами Красюка, він добре знає промоутерів Ітауми та розуміє, що вони розуміють реальний рівень Мозеса і тому не ризикуватимуть.

Тому найближчі 2-3 бої ніхто не дозволить Ітаумі битись із Усиком, бо збити такий самородок на підльоті – справа нерозумна Олександр Красюк

Водночас Красюк висловив сподівання, що Усик оголосить про завершення кар’єри або принаймні поділиться планами зробити це найближчим часом.

Нагадаємо, Дерек Чісора упевнений, що Усик знищить Ітауму в їх поєдинку.